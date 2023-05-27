Formula 1'de heyecan Monaco'da devam ediyor. Hollandalı pilot, Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in ardından Fernando Alonso (Aston Martin) ikinciliği, Charles Leclerc de üçüncülüğü elde etti.

Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Sergio Perez ise şanssızlık yaşadı. Perez kaza yaparak sıralama turlarını tamamlayamadı.