CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde temsilcilerimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. VakıfBank mücadeleyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Kupayı alan sarı-siyahlılar, Türkiye'ye döndü.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 15.30'da Torino'dan İstanbul'a gelen şampiyon Vakıfbank, İstanbul Havalimanı'na çiçeklerle karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına kupayla poz veren sarı siyahlı oyuncular, şampiyon olarak Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 mağlup etmişti. Sarı-siyahlılar, 9'unu kez final oynadığı kupada, 6'ncı kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca bu sonuçla Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'nci kez şampiyonluğuna ulaştı.