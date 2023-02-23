5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, play-off turu ilk maçında LKS Commercecon LODZ'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek Polonya'da avantajlı skoru almayı başardı.

Çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanan VakıfBank, ikinci sette ise daha rahat bir oyun ortaya koydu ve 25-12'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Son seti, 26-24 kazanan son şampiyon rakibine set vermeden maçı kazandı.

VakıfBank'ta Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve en değerli oyuncu seçildi. Gabi'nin 14 sayı kaydettiği mücadeleyi Derya Cebecioğlu 9 sayıyla tamamladı.

VakıfBank – LKS Commercecon LODZ rövanş maçı, 1 Mart Çarşamba, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VakıfBank, Polonya'dan avantajla dönüyor

Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon LODZ'u set vermeden mağlup ederek çeyrek final yolunda avantajı aldı.

5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, play-off turu ilk maçında LKS Commercecon LODZ'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek Polonya'da avantajlı skoru almayı başardı.

Çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanan VakıfBank, ikinci sette ise daha rahat bir oyun ortaya koydu ve 25-12'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Son seti, 26-24 kazanan son şampiyon rakibine set vermeden maçı kazandı.

VakıfBank'ta Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve en değerli oyuncu seçildi. Gabi'nin 14 sayı kaydettiği mücadeleyi Derya Cebecioğlu 9 sayıyla tamamladı.

VakıfBank – LKS Commercecon LODZ rövanş maçı, 1 Mart Çarşamba, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.