Hentbol maçları ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremin ardından hentbol liglerindeki müsabakalar ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrasında spor faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Hentbol liglerinde bu hafta içi yapılacak karşılaşmalar da bu kapsamda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

