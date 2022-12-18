Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
MAÇTAN NOTLAR:
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)
Sigorta Shop: Van de Vyer, Ezgi Akyaldız, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Tuğçe Ceyhan, Ayça İsmailcebioğlu, Burcu Şentürk, Ezgi Kara, Pelin Eroktay)
Setler: 25-13, 18-25, 25-12, 25-15
Süre: 92 dakika (22, 26, 21, 23)