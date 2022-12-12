Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, jübile maçından önceki son maçına çıkıyor. Eski Güney Amerika ve Brezilya şampiyonlukları bulunan Jackson Dos Santos'a karşı ringe çıkacak olan Türk boksör, "Büyük bir maça hazırlanıyorsan güçlü rakibe karşı dövüşeceksin" dedi.

Yaklaşık otuz yıllık profesyonel boks yaşantısı boyunca 17 sene dünyanın zirvesinde kalmış ve sayısız dünya ve çeşitli şampiyonluklara imza atmış olan Fırat Arslan, jübile maçı için mayıs ayında ringe çıkmaya hazırlanırken, önümüzdeki cumartesi gecesi Göppingen kentinde kendisine ait olan Fırat Arslan Boks Okulu'nda güçlü rakibine karşı yumruk sallayacak. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu söyleyen Fırat Arslan, "Profesyonel boks yaşantım boyunca tüm şampiyonlukları yaşadım. Arkamda güzel bir kariyer bırakarak, boks yaşantıma bir son vermek istiyorum. Tabi ki bu sadece aktif olarak ringlerde dövüşmeye son vermem anlamına geliyor. Yoksa kendime ait boks okulunda muhteşem öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorum. Kim bilir belki bunlar arasında ilerleyen yıllarda dünya şampiyonları da çıkabilir. Onun dışında Hüseyin Cinkara gibi başarılı boksörlerimize de tecrübelerim ışığında yardımcı oluyorum. Dolu dolu boksun içindeyim bu dalda çalışmalarım devam edecek" ifadelerini kullandı.



DENIS GEMICI SERRANO: "BU MAÇI ALACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Cumartesi gecesi yapılacak karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan sporcunun menajeri Denis Gemici Serrano, "Karşılaşacağımız Brezilyalı rakip nakavtçı bir boksör, 24 zaferinin 22'sini nakavtla elde etmiş olan sert bir boksör. Biz de ekip olarak buna göre taktiğimizi geliştirdik ve 17 Aralık Cumartesi gecesi bir zafere daha imza atarak yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkmak için vize almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



VEDAT ALYAZ: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ DÜNYA REKORU KIRMASIDIR"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise, başarılı boksörün dünya sıralamasında altıncılığını koruduğunu vurgulayarak, "Dünya Boks Birliği (WBA) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Fırat'ın moral ve motivasyonu çok iyi. Tüm ekip olarak kenetlendik ve bu maçı kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an için en büyük hedefimiz; mayıs ayında Fırat'ın dünya şampiyonluk maçına çıkarak kazanıp, dünya rekorunu kırmasıdır. Ülkemizin şanlı adını dünya boks tarihine rekor kırarak, altın harflerle yazdırmak istiyoruz" dedi.

