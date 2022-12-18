Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.
MAÇ NOTLARI
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Caric, Busa, Janset Cemre Erkul, Pavlovic (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşçı, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Boran, Elif Su Yavuz)
Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu (Gizem Güreşen, Nazlı Eda Kafkas, Bell, Fatma Beyaz, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural)
Setler: 25-23, 25-21, 18-25, 20-25, 13-15
Süre: 125 dakika (25, 28, 24, 29, 19)