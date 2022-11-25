Filenin Sultanları'nın 5 yıldır hocalığını yapan Giovanni Guidetti ile yollar ayrılmıştı. İtalyan koç bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Guidetti, ""Dolayısıyla son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. 3 Avrupa şampiyonasında 3 madalyamız oldu. 3 madalyayla finallerimizi oynadık. Olimpikler için kalifiye olduk. Dünya şampiyonasına katıldık. Ve en önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15. sırada yer alıyordu, şu an bu sıralamamız 7'ye indi. " dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bundan sonra Türkiye'nin en iyi taraftarlarından biri olacağını söyledi.

Guidetti ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'ndaki basın toplantısında bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Mehmet Akif Üstündağ, 5 yıldır A Milli Kadın Voleybol Takım'ın başantrenörlüğünü yapan Guiddetti için göreve geldiği gün de böyle bir basın toplantısı yapıldığını hatırlatarak, "Orada onun içimizden biri olduğundan bahsetmiştik. Kendisine aynı zamanda 'bizim eniştemiz' diyoruz. Hala kendisi Türkiye'de görev yapmakta. 5 yılda Türk voleyboluna çok önemli destekler, hizmetler, katkılar verdi." dedi.

"Uzun bir toplantı yaparak ayrılma kararı aldık"

Sık sık bir araya geldikleri Guidetti ile son dünya şampiyonası sonrasında da bir araya geldiklerini ve ayrılıkla ilgili karşılıklı konuştuklarını aktaran Üstündağ, şöyle devam etti:

"Uzun bir toplantı yaparak ayrılma kararı aldık. Bu kararı kendisinin de isteğiyle birlikte aldık. Kendisinin de medyaya yansıyan açıklamaları vardı. Türkiye'nin kendisine neler kazandırdığından bahsetti. Ben federasyon başkanı olarak hocamıza bugüne kadar milli takım bazında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde Vakıfbank Spor Kulübü'nün de koçu, burada uzun yıllardır hizmet etmekte ve halen de devam etmektedir. Başarılar diliyorum. Nezih camiamızın aldığı kararların örnek kararlar olduğunu ve bunun örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz için ortak kararımızı basının huzurunda, karşılıklı vedalaşarak yapmak istedik. Ama yine sürekli beraberiz. Ondan her konuda yardım almaya da devam ederiz. Sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı düşünmüyorum da. Varsa hakkımızı helal ediyoruz. Kendisi de varsa bize hakkını helal etsin."

"Türk voleybolu inanılmaz bir ivme yakaladı"

Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan hocanın Türk voleyboluna çok büyük katkılar verdiğini de anlatarak, "Geldiğimiz noktaya baktığımızda herkesin ciddi emeği ve desteği var. Türk voleybolu inanılmaz bir ivme yakaladı ve bu ivmeyi de devam ettireceğini umuyorum. Ben de dahil olmak üzere kişiler olmayabilir ama görevdeyken de bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunun geldiği noktada her turnuvada yerini aldığının da altını çizen Üstündağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün dünya şampiyonasında varız, Avrupa şampiyonasında varız, VNL'de varız. Erkekler de çok büyük bir ivme yakaladı. Avrupa şampiyonasında varız. Golden Lig'de varız. Erkeklerde çok iyi bir jenerasyonla VNL'yi de yakalayacağımıza inanıyorum. Paris Olimpiyatları'na kadınların yüzde 99, erkeklerin de yüzde 51 katılma şansı olduğunu burada yenilemek istiyorum. Tarihimizde ilk kez erkeklerde olimpiyat elemesi de oynayacağız. Bu demektir ki her geçen zamanda Türk voleybolu hep ileriye doğru gitmiştir, gitmeye de devam edecektir. Bu başarıda pay sahibi olan kulüplerimize ve alt yapı hocalarımıza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum."

Guidetti: "Son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum"

Giovanni Guidetti ise, Türkiye milli takımının kendisine verdiklerini geri verme niyetiyle bu işe başladığını ve 15 yıldır Türkiye'de olduğu için artık bir tarafının Türk olduğunu söyleyebileceğini kaydederek, "Dolayısıyla son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. 3 Avrupa şampiyonasında 3 madalyamız oldu. 3 madalyayla finallerimizi oynadık. Olimpikler için kalifiye olduk. Dünya şampiyonasına katıldık. Ve en önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15. sırada yer alıyordu, şu an bu sıralamamız 7'ye indi. Bunun harika bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana verdiklerini ben de Türkiye'ye bu şekilde geri verdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle başkan Üstündağ'a teşekkür eden Guidetti, "Takımımıza yeni katılanlarla alakalı Paris'te madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda herkesin eniştesi olma konumunda bir anda herkesin hocası olma konumuna geldim. Bu fırsattan istifade, son 5 yıl içinde çaba gösteren, çok çalışan herkese, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İki gün önce Bitlis'ten genç bir kızımız bana ulaştı"

Çalışmalar sayesinde daha çok genç oyunculara erişebilmeyi umduğunu da aktaran Guidetti, şöyle devam etti:

"İki gün önce Bitlis'ten genç bir kızımız bana ulaştı. Aslında bana milli takım antrenörü olmadığım için bir yandan üzülürken, 'bize artık daha çok vakit ayırabileceğiniz için çok seviniyorum' dedi. Ve bu tarz mesajlar, geri dönüşler bir hoca olarak yaptıklarımla gurur duymamı sağlıyor.

Başkanımıza bana sağlamış olduğu destek ve imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Bu ülke için son 5 yıl içinde elimden gelenin en iyisini yaptım ve gelecekte Türkiye'nin en iyi taraftarlarından bir tanesi olacağımı söylemek istiyorum. Türkiye voleybol konusunda harika bir ülke ve bu şekilde kalmasını umuyorum. Bütün kalbimle herkese en iyi dileklerimi iletiyorum."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Üstündağ, Guidetti'ye bir plaket ve çiçek sundu.