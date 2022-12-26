Son dönemecine girilen sene içinde, bazı genç yetenekli sporcular performanslarındaki büyük çıkışla geleceğin en önemli yıldız adayları arasına gireceğini kanıtlarken, bazı yıldız isimler ise kariyerlerinin zirvesine ulaştı.
İşte 2022 yılına damga vuran sporcular!
2022 yılı geride kalırken spor alanında birçok isim kariyerinin zirvesine çıktı. Futbola Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi damva vururken, teniste Swiatek, Formula 1'de Verstappen gibi sporcular başarılı bir sene geçirdi. İşte ayrıntılar...
Futbolda, Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi ile Kylian Mbappe, teniste Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ve Ons Jabeur, Formula 1'de ise Max Verstappen, üstün performanslarıyla sporseverleri 2022'de heyecanlandıran isimler arasında başı çekti.
MESSI'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Kulüp kariyeride sayısız başarılara ulaşmasına rağmen uluslararası maçların finalinde alınan başarısız sonuçlar, Messi'nin en büyük kabusuna dönüşmüştü. Messi döneminde, Güney Amerika kıtasının en iyi takımının belirlendiği Kupa Amerika'da 3 final kaybeden Arjantin, 2007'de Brezilya'ya 3-0 yenilirken, 2015 ve 2016'da Şili'ye uzatmaların ardından penaltılarla elendi.