İşte 2022 yılına damga vuran sporcular!

Bu turnuvalar sırasında mağlubiyeti unutan Swiatek, son olarak efsanevi Williams kardeşlerin 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği seri galibiyet rekorlarını geçerek son dönemde kadın tenisinin en öne çıkan performanslarından birine imza attı. Bu süreçte 37 maç üst üste kazanan Swiatek, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ın 34, ablası Venus'un 35 maçlık serilerini geride bıraktı. Sezon boyunca üstün performansını sürdürmeye devam eden Polonyalı Swiatek, sezonun ikinci grand slam zaferini ise ABD Açık'ta yaşadı. Roma Açık ve San Diego Açık zaferleriyle sezonu 8 kupa ve 67 galibiyetle tamamlayan Iga, WTA tarafından yılın en iyi tenisçisi ödülün de sahibi oldu.