Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



TVF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.