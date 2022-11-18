Novak Djokovic Daniil Medvedev'i yenerek 3'te 3 yaptı!

Novak Djokovic Daniil Medvedev'i yenerek 3'te 3 yaptı!

ATP Finalleri Kırmızı Grup maçında Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. Müsabakayı Srıp raket 2-1 kazandı ve 3'te 3'le yoluna devam etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 20:26