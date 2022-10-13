Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRT Spor Yıldız izle

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler, Türkiye - Portekiz maçını merakla bekliyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

A Milli Erkek Hentbol Takım'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup maçında, Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Hentbolseverler, Portekiz maçının başlangıç saatini, gününü merak ediyor.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İzlanda Hentbol Federasyonundan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson hakem ikilisi yönetecek.