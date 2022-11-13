Formula 1'in Brezilya ayağı olan Sao Paulo Grand Prix'ine Mercedes takımı damga vurdu. George Russell yarışı ilk sırada tamamlarken 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, takım arkadaşının ardından ikinci sırayı aldı.

Formula 1'in Brezilya ayağı olan Sao Paulo Grand Prix'ine Mercedes takımı damga vurdu. George Russell yarışı ilk sırada tamamlarken 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, takım arkadaşının ardından ikinci sırayı aldı.



George Russell kariyerinin; Mercedes ise sezonun ilk galibiyetini aldı. Alman ekibi Brezilya'da duble yapmış oldu.

Ferrari'den Carlos Sainz üçüncü, Charles Leclerc ise dördüncü sırayı aldı.



Alpine'den Fernando Alonso beşinci, Red Bull'dan Max Verstappen altıncı, Sergio Perez ise yedinci sırayı aldı.