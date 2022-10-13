A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri 16 Kasım Çarşamba günü Napoli kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kura çekimi İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri 16 Kasım Çarşamba günü Napoli kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada 24 ülke mücadele edecek.

Organizasyonun ilk aşaması 4 gruptan oluşacak ve her gurubun maçları ev sahibi ülkelerden birinde yapılacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise Belçika'da oynanacak.