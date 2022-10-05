Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Baturalp Burak Güngör, Orçun Ergün, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekipoğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)
Setler: 25-21, 29-27, 20-25, 25-15
Süre: 126 dakika (34, 37, 30, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.
Kaynak: AA