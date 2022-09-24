Tenisin efsanesi Roger Federer gözyaşlarıyla veda etti! Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray...

İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer 41 yaşında kortlara gözyaşlarıyla veda etti. Federer Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde İspanyol Rafael Nadal ile aynı takımdaydı. Ayrıca Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Roger Federer'i yalnız bırakmadı.

İsviçreli yıldız Roger Federer, Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde İspanyol Rafael Nadal ile aynı takımdaydı.

41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Roger Federer'i yalnız bırakmadı.

Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer aldı.



FEDERER VE NADAL'IN GÖZYAŞLARI GECEYE DAMGA VURDU!





John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluştu.

Maç sonu tenis kariyerini noktalayan İsviçreli raket gözyaşlarını tutamadı.

20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen "Ekselansları" lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyaya en çok kazanan sporcu olmuştu.

Roger Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini aldı.

🎾 Ekselanslarından veda

🏆 8x Wimbledon

🏆 6x Avustralya Açık

🏆 5x Amerika Açık

🏆 1x Roland Garros

Korttaki hayranlık uyandıran performansı:

- 103 ATP şampiyonluğu

- 237 hafta üst üste 1 numara

- 2005-2010 tarihleri arasındaki 19 organizasyonda 18 Grand Slam finali