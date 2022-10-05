Türkiye Kanada maçı sonrası Giovanni Guidetti: Çeyrek final için...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti, Kanada karşısındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Guidetti, "ugünü nasıl anlatsam bilmiyorum. Sanki çok ucuza aldığınız bir şeyi, çok önemli bir şey olarak kullanıyorsunuz. En az paha ile en çok faydayı sağladığınız bir ürün gibi düşünün bu maçı. Bugün gerçekten çoğu elementte sahanın içinde kötü bir kalite ile oynadık. Gerçek kalitemizle oynamadık ama Kanada'dan daha iyiydik. Bunun için mutluyum. Eğer böyle oynarsak çeyrek finale bayağı uzaktayız" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 20:59