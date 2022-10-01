Türkiye - Polonya voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye - Polonya canlı skor)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2022 Dünya Şampiyonası (FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası) 5. maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları gruptan çıkmayı garantilemişti. Türkiye Polonya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022- 21:34