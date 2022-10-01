A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2022 Dünya Şampiyonası (FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası) 5. maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları gruptan çıkmayı garantilemişti. Türkiye Polonya maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında maçında Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etmişti.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, guptan çıkmayı garantilemesine karşın Polonya karşısında mutlak galibiyet arıyor.
Türkiye - Polonya Kadın Milli Takım maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 21:30'da başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.