Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım'ımız, Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında mutlak galibiyet arıyor. Türkiye - Hırvatistan Kadın Milli Takım maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Hırvatistan maçı 18:30'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.