FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız B Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en sahiplerinden Polonya ile kozlarını paylaştı.
Filenin Sultanları mücadeleden 3-2'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Milliler, kazandıkları bu maçtan sonra gruptaki 4. galibiyetine ulaşmış oldu. Filenin Sultanları gruptan çıkmayı Hırvatistan mücadelesini kazanarak garantilemişti.
SETLER
1. Set Sonucu: 22-25
2. Set Sonucu: 25-23
3. Set Sonucu: 25-22
4. Set Sonucu: 18-25
5. Set Sonucu: 15-11