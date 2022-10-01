FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, turnuvanın ev sahiplerinden Polonya'yı 3-2'lik setler sonucu mağlup etti. Milliler Hırvatistan mücadelesini kazandıktan sonra son 16'ya kalmaya hak kazanmıştı.

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız B Grubu'ndaki 5. ve son maçında turnuvanın en sahiplerinden Polonya ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları mücadeleden 3-2'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Milliler, kazandıkları bu maçtan sonra gruptaki 4. galibiyetine ulaşmış oldu. Filenin Sultanları gruptan çıkmayı Hırvatistan mücadelesini kazanarak garantilemişti.

SETLER

1. Set Sonucu: 22-25

2. Set Sonucu: 25-23

3. Set Sonucu: 25-22

4. Set Sonucu: 18-25

5. Set Sonucu: 15-11