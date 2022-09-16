Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası ikinci gününde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve turnuvada üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 25-22, 20-25 ve 25-21'lik skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın saat 16.30'daki İzmir derbisinde Altekma ile karşılaşacak.

SALON: İzmir Atatürk



HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz



ARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Enes, Mcdonnell, Burutay, Mustafa, Caner, Ali Enis, Efe, Bertuğ



GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih, Orçun, Oğuzhan, Selim, Kaan Emir, Onur, Beytullah, Onurcan, Aykut, Sharifi



SETLER: 25-22, 25-22, 20-25, 25-21



SÜRE: 99 dakika (25, 27, 22, 25)