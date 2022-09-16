23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı dünya ikincisi!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 16:35