23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası, Tayland'a bağlı Phuket Adası'nda düzenlendi. Yarı finalde dün Almanya'yı 63-56'lık skorla yenen Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, finale yükseldi. Final maçında Japonya ile karşılaşan milliler, 52-47 mağlup olarak 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde etti. Şampiyonrluk gelmese de tribünlerdeki taraftarlar milli takımı ayakta alkışladı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı dünya ikincisi!
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.
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Yayın Tarihi: 16.09.2022- 16:35