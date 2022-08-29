TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 🏐 | Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçını oynayacak olan Türkiye, kazanmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022- 17:00