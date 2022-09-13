ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı

ABD Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaşmıştı. Turnuvada 3 haftalık bölümde 888 bin 44 tenisseveri ağırlayan ABD Açık'ta, turnuva tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Bir önceki rekor, 853 bin 227 sporseverle 2019 yılına aitti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 15:15