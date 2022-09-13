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Rıza Kayaalp dünya şampiyonu!
KONYA TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Adıyaman'da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
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