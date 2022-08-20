Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen cross country yamaç paraşütü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Erbaa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlene yamaç paraşütü yarışlar Kaleköyü Seyir Tepede başladı. 6 ilden 20 sporcunun katıldığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Tandem uçuşu yapan İsmail Araz, metrelerce yüksekte uçuş yaptığı sporcuya Erbaa üzümü ikram etti. Havada üzüm keyfi kameralara yansıdı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilki yapılan yarışların ilçeye renk kattığını söyledi. Yamaç paraşütü etkinliğini geleneksel hale gelmesi arzu ettiklerini belirten Başkan Karagöl, "Erbaa'nın adını her platformda duyurmanın derdindeyiz. Kano spor kulübünü kurmamızın sebebi de bu hayalimiz. Atlı okçuluk spor kulübümüzde emek harcamamızın sebebi bu hayalimiz. Yine düden gölünde projemiz belli bir aşamaya geldi. Bu noktada yamaç paraşütü ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. O nedenle bu hayal Erbaa'ya kazandırılmış olacak" şeklinde konuştu.



