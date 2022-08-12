Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan sürüyor. Filenin Sultanları, grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi voleybolseverler, "Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi aramalarda bulundu. İşte Türkiye - İran voleybol maçının detayları...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 17:30