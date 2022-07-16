TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - A MİLLİ TAKIM YARI FİNAL MAÇI

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen Filenin Sultanları, final biletinin sahibi olmak için İtalya ile kozlarını paylaşacak ve nefes kesen bir mücadele ekrana gelecek. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye İtalya maçının canlı yayınlanacağı kanal ve maça dair merak edilenler...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:03