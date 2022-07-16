TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşı karşıya geldi.
Sultanlar mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Mücadele 25-18, 28-26 ve 25-22'lik setleriyle noktalandı.
Millilerimiz, Sırbistan ile bronz madalya maçında mücadele edecek.
Öte yandan finale yükselen İtalya ise Brezilya'nın rakibi oldu.