TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI İZLE | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde son olarak İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları Lig boyunca elde ettiği başarıların karşılığını alabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Türkiye ve Sırbistan bronz madalyanın sahibi olmak için 3.lük maçında mücade ederken, oynanacak maçın ardından ligin 3.sü belli olacak. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? işte Türkiye - Sırbistan maçının ayrıntıları...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 09:35