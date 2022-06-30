19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 4. maçında Tunus ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya'yı da yendi. Filenin Sultanları 3. maçında İspanya ile karşılaştı. Türkiye, Çeyrek finalde Tunus ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tunus maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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