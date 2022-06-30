Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Türkiye maçı 30 Haziran Çarşamba günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.