Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 3. maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 12:00