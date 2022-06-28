19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya'yı da yendi. Filenin Sultanları 3. maçında İspanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - İspanya maçı 28 Haziran Salı günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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