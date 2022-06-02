A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup ilerliyor!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İkinci maçını da kazanan milliler, böylelikte A Grubu'nda namağlup ilerleyişini sürdürmüş oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 10:53