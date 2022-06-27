Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022- 12:00