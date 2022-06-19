Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Güney Kore maçı 19 Haziran Pazar günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.