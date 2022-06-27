Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 27 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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