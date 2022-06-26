Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Türkiye 3-0 Cezayir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 00:38