Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçına bugün çıkıyor. Voleybolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini aratıyor. İşte Türkiye - İtalya maçına dair detaylar…
TÜRKİYE – İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
GUIDETTI: ASIL HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI!
Tüm yaz boyunca yoğun bir programı olan millilerin başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde, 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.
PROGRAM
BUGÜN
18.30 Türkiye-İtalya
3 HAZİRAN CUMA
19.00 Türkiye-Çin
4 HAZİRAN CUMARTESİ
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 HAZİRAN PAZAR
19.00 Türkiye-Belçika