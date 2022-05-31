Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Türkiye - İtalya maçını izlemek isteyen voleybolseverler, internette aramalarda bulunuyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - İtalya voleybol maçını CANLI İZLE! Türkiye - İtalya voleybol maçının detayları haberimizde...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçına bugün çıkıyor. Voleybolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini aratıyor. İşte Türkiye - İtalya maçına dair detaylar…

TÜRKİYE – İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

GUIDETTI: ASIL HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI!

Tüm yaz boyunca yoğun bir programı olan millilerin başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde, 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

PROGRAM

BUGÜN

18.30 Türkiye-İtalya

3 HAZİRAN CUMA

19.00 Türkiye-Çin

4 HAZİRAN CUMARTESİ

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 HAZİRAN PAZAR

19.00 Türkiye-Belçika