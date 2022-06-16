Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Miletler Ligi

Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Miletler Ligi

Voleybol Miletler Ligi’nde heycan devam ediyor. Türkiye ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, Sırbistan ile Brezilya'da karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022- 11:00