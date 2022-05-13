Eczacıbaşı Dynavit Rus smaçör Irina Voronkova'yı transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Irina Voronkova ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rus Milli Takımı'nın yetenekli smaçörüyle anlaştık. Takımımızın yapısına uygun özelliklerde olan, çok iyi Türkçe konuşabilen ve Türk kültürünü iyi bilen Irina'dan önemli katkılar bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 20:52