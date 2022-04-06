NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün ve Cedi Osman performanslarıyla göz doldurdu. Brooklyn Nets'in, Houston Rockets'u 118-105 mağlup ettiği karşılaşmada Alperen 14 sayı 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bir diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman ise Orlando Magic'in, Cleveland Cavaliers'ı 120-115 mağlup ettiği maçta 11 sayı üretti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Houston Rockets'ı 118-105 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in öne çıkan performansıyla Houston Rockets'ı yendiği maçta Alperen Şengün, 14 sayı 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Maçta 36 dakika süre alan Şengün, istatistiklerine 5 asist ve 1 blok da ekledi.

Brooklyn Nets'de Kyrie Irving 42 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Houston Rockets'da Kevin Porter'in 36 ve Jalen Green'in 30 sayı katkıları galibiyete yetmedi.



Cedi'den 11 sayı

Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yendi. Cleveland Cavaliers'da Cedi Osman 14 dakika 43 saniye süre aldı ve 11 sayı ile oynadı.

Orlando Magic'de Mo Bamba, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double double" yaparken Ignas Brazdeikis yedek kulübesinde gelerek 20 sayı üretti ve Orlando Magic, Cavaliers'ı 120-115 yenerek altı maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'ı 131-122 yendiği maçta ise Philadelphia 76ers'da milli oyuncu Furkan Korkmaz süre almadı.