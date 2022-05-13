Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon!

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyatlarda da altın madalya kazanmayı başardı. Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022- 23:30