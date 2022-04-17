57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ödül töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde yapılacak İstanbul-İstanbul etabı 25. kilometrede hava şartlarının kötüleşmesi ve kaza riskinin artması nedeniyle takım koordinatörleri ile sporcuların isteğiyle iptal edildi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden startı verilen etapta sporcular, Kuzguncuk'tan itibaren nötralize bir şekilde herhangi bir mücadeleye girmeden kontrollü bir şekilde parkuru tamamladı. Turun ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Turu Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman lideri olarak bitirdi ve turkuaz mayonun sahibi oldu. Organizasyonu Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü tamamladı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayo, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür de Türkiye güzellikleri mayosunun (Beyaz) sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, genel klasmanda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Takım klasmanında birinci olan Equipo Kern Pharma, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Bakan Kasapoğlu, Jasper Philipsen'de formasını giydirdi.

Batuhan Özgür'ün beyaz mayosunu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Noah Granigan'a mayosunu ise Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan verdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Oktay ve Kasapoğlu'na günün anısına turu simgeleyen plaket takdim etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün tamamlanıyor. Bodrum'da geçen hafta başlamıştı ve 1915 Çanakkale Köprüsü dahil birçok güzel etap olmak üzere bugün Taksim Meydanı'nda tamamlanıyor. 25 farklı takım, 175 sporcu yaklaşık 1303 kilometre yol kat ettiler. Ülkemizin eşsiz güzellikleri, tabiatı gözler önüne serildi. Bugün de dünyanın en güzel şehri İstanbul'da tamamlanıyor. Bisiklet branşı ülkemizde her geçen ilginin arttığı bir spor dalı oldu. Bununla birlikte çalışmalar da artıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla ortaya koyduğumuz hamleler, uluslararası arenada meyvelerini veriyor. Bisiklet de bu anlamda heyecan veren bir spor. Ülkemiz altyapı, coğrafi özellikleri ve iklimi nedeniyle bu spora çok uygun. Türkiye'nin ilk olimpik velodromunu tamamladık. Dünyadaki en önemli merkezlerle yarışacak seviyede mükemmel bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İspanya gibi bisiklet hazırlık kamplarının yoğun olduğu ülkeler vardır. Ben sporcuları artık Türkiye'ye kampa davet ediyorum. Her türlü altyapımız tamamlandı. Manisa etabını takip ettim. Sporseverlerin, gençlerin sporculara olan ilgisi beni çok mutlu etti. Her branşta olduğu gibi bisiklette de daha büyük başarıları yakalama noktasında önemli aşamaları kat ettik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bisikletin hem tabana yaygınlaşması konusunda çıtamızı yukarıya koyacağız hem de bisikletteki madalyalarımızı artıracağız" diye konuştu.



"İSTANBUL ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK"



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'un uluslararası organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade ederek, "Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 164 farklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Buna tüm hızıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nı ve Bursa-İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, spor turizmi konusunda marka ve bu markayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Birkaç ilimize değil, bütün illerimize yaydığımız kış sporları, su sporları, ekstrem sporlar, salon sporlarıyla devasa bir altyapımız var. Önümüzdeki aylarda voleybol şampiyonası Ankara'da yapılacak. Dün İstanbul'da tenisin prestijli organizasyonlarından birisinin tanıtımı yaptık. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız İstinye'deki tenis üssümüzde yapılacak. Dünyanın önemli tenisçilerini ağırlayacağız. Spora ve sporu tabana yayma konusundaki projelerimizi devam edecek" şeklinde konuştu.



"YARIŞÇILARI VE KAZANANLARI TEBRİK EDİYORUM"



'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Basketboluyla, futboluyla, güreşiyle, okçuluğuyla her alanda iddiamızı devam ettireceğiz. Yeteneklerin keşfi çok mühim. Artık bunu tesadüfe bırakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız yeni spor liseleri uygulamaları apayrı bir açılımı kazandıracak. Okullarımızı birlikte yöneteceğiz ve tüm tesislerimiz, spor liselerimizin emrinde olacak. Sporu eğitimle birleştirme noktasında büyük mesafeleri kat edeceğiz. Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlgi gösteren ev sahipliği yapan tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Federasyonumuzu, bakanlığımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerindeki bu organizasyon vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Yarışçıları ve kazananları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Organizasyonun çok keyifli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'un güzel de bir havası var aslında bugün. Biraz önce görüştüm federasyon başkanıyla. Yarışçıların yavaş yavaş gelerek İstanbul'un keyfini çıkardığını ifade ettiler" dedi.