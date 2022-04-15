57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Edremit-Eceabat etabını Caleb Ewan kazandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6'ncı etabı koşuldu. Akçay Sarıkız Heykeli önünden Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın verdiği start ile pedala basan sporcular, Çanakkale il sınırına devam etti. Germede Köprüsü'nden geçen bisikletçiler, Ayvacık, Ezine ve Geyikli yönüne devam etti. Ardından Küçükmenderes Çayı'ndan geçen sporcular, Erenköy ve Çan'a ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen bisikletçiler, Gelibolu Tersanesi, Akbaş Şehitliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Şehitliği'nden geçerek 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde finişi gördüler.

Edremit-Eceabat etabını 4.54:00 derecesiyle Lotto Soudal takımından Avustralyalı sporcu Caleb Ewan kazandı. İkinciliği Bora-Hansgrohe takımından Danny Van Poppel, üçüncülüğü ise Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen elde etti.

Etabın ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Kuçükyılmaz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir derece giren sporculara ödüllerini taktim etti.

MAYOLARIN DAĞILIMI

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Edremit-Eceabat etabında genel klasman birinciliği değişmedi. Turda 4'üncü etapta genel klasman liderliğini gösteren turkuaz mayoyu üzerine giyen Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda, 6'ncı turda da zirvedeki yerini korudu. Kırmızı mayonun sahibi ABDli sporcu Noah Granigan olurken yeşil mayo Belçikalı Jasper Philipsen'de kaldı. Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayonun sahibi ise Sakarya BB'den Batuhan Özgür oldu.

4 SPORCU START ALMADI

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Edremit-Eceabat etabında 4 sporcu start almadı. Bora Hansgrohe Takımı'ndan Shane Archbold, Israel-Premier-Tech Takımı'ndan Guy Niv, Alpecin Fenix Takımı'ndan Edward Peter Planckaert ve Spor-Toto Takımı'ndan Giorgios Bouglos dünkü kaza nedeniyle sakatlandı.

YARIN GELİBOLU-TEKİRDAĞ ETABI KOŞULACAK

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın Gelibolu-Tekirdağ etabı koşulacak. 135.3 kilometrelik etap Gelibolu Fener Parkı'ndan start alacak ve Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda sona erecek.