Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet VakıfBank'ın rakibi oldu

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırarak VakıfBank'ın rakibi oldu. Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 19:32