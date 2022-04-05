Türkiye Atletizm Federasyonu, bir yarışma programında yarışan atlet Nagihan Karadere ile ilgili doping iddialarına resmi internet sitesinden yanıt verdi. İşte o açıklama...

Türkiye Atletizm Federasyonu, bir yarışma programında yarışan ve 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran atlet Nagihan Karadere'nin doping yaptığına ilşikin iddialara yanıt verdi. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir yarışma programının uzun süredir katılımcıları arasında yer alan ve halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere'yle ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingten yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır.

400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingten yakalandığı iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."