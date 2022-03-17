Aston Martin'in sosyal medya hesabından Sebastian Vettel'in sağlık durumununa ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Açıklamada, hafta sonu başlayacak yeni sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'in, Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle yarışamayacağı belirtildi.



Tecrübeli pilotun yerine Nico Hulkenberg'in yarışacağı belirtildi. Hulkenberg son olarak 2020'deki Eifel Grand Prix'sinde yarışmıştı. Hulkenberg daha önce Covid-19 sebebiyle yarışamayan Sebastian Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ve Red Bull pilotu Sergio Perez'in yerini almıştı.

Vettel'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 20 pilot arasında Covid-19'a yakalanlarının sayısı dokuza yükseldi. McLaren'de Daniel Ricciardo, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi testlerini kaçırmıştı.



Yeni sezon yarın başlıyor

Formula 1'de 2022 sezonu, yarın Bahreyn'de başlıyor. Cuma günkü iki antrenman seansının ardından cumartesi, üçüncü antrenman ve sıralama turları gerçekleştirecek. Pazar günü ise TSİ 18.00'de sezonun