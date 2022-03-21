Indian Wells Masters'ta sürpriz şampiyon! Fritz Nadal'ı mağlup etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı. Fritz, Nadal'ı mağlup etti ve Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 10:29