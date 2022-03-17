A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu'nda mücadele edecek ve rakipleri Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan olacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 22:13